Geo Barents a Spezia, sbarco quasi ultimato

(ANSA) – LA SPEZIA, 06 MAG – È ormai alle fasi conclusive lo

sbarco dei 336 migranti, tra cui 52 donne (tre incinte) e 80

minori (molti non accompagnati) dalla Geo Barents, la nave della

ong Medici Senza Frontiere arrivata ieri nel porto della Spezia.

A bordo a fine mattinata c’erano ancora una cinquantina di

persone. Le operazioni si concluderanno nel primo pomeriggio.

Un’altra cinquantina di persone sta completando le operazioni di

fotosegnalamento con la questura, mentre circa 130 hanno passato

la notte nel punto di accoglienza allestito a SpeziaExpò, il

palafiere della città. I pasti sono stati offerti dall’Osteria

della Corte, che era intervenuta anche nel gennaio scorso, in

occasione del primo attracco della Geo Barents. Nella notte

alcune persone hanno avuto necessità di cure mediche e sono

state trasferimento in ospedale, ma non sono segnalate patologie

severe e si tratti di pochi casi. I bambini, ospiti della

struttura con le famiglie, hanno avuto modo di giocare con i

volontari.

Già alcuni gruppi nella serata di ieri e stamani sono partiti

a bordo degli autobus, per le destinazioni fuori regione che non

sono state rese note dalla Prefettura spezzina. Si parladi

regioni confinanti del centro nord, mentre per i minori non

accompagnati – già trasferiti ieri sera – la destinazione è nel

territorio ligure. Alla Spezia rimarranno una decina di bambini

non accompagnati, eritrei, ospiti delle strutture della Caritas

diocesana. (ANSA).



