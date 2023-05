Condividi l'articolo

L’arrivo di Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), nel porto di Brindisi è previsto per domani mattina. Sull’imbarcazione si trovano 26 migranti – tra cui otto bambini e una donna incinta – soccorsi il 16 maggio scorso mentre si trovavano su un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte