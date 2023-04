Geo Barents in navigazione verso Brindisi, arrivo domattina

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 06 APR – È previsto domani mattina l’arrivo

nel porto di Brindisi della nave Geo Barents, con a bordo i 339

migranti messi in salvo nella notte tra martedì e mercoledì

scorsi nel Mediterraneo dall’imbarcazione di Medici Senza

Frontiere. La nave dovrebbe arrivare in porto attorno alle 7.00,

ma l’orario di arrivo è legato alle condizioni meteo e potrebbe

quindi subire modifiche.

I migranti recuperati dalla ong in questa operazione di

salvataggio erano in totale 440 e 100 di loro sono già stati

trasferiti su una nave della Guardia costiera italiana al largo

della Sicilia. Gli altri arriveranno a Brindisi.

I migranti, riferiscono da Medici senza Frontiere, prima

dell’intervento di recupero sarebbero rimasti in mare per oltre

4 giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua e provengono

da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte