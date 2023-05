Geolier si conferma in testa alla hit parade

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Geolier resta saldamente in vetta alla hit parade: anche questa settimana il rapper napoletano guida la top ten degli album più venduti secondo le rilevazioni FMI/Gfk con l’Atto II de Il Coraggio dei bambini, da 18 settimane in classifica. Al secondo posto (e primo tra i vinili) irrompe Ed Sheeran con – (Subtract), forse l’album più personale, doloroso, intimo del cantautore britannico, pubblicato il giorno dopo essere stato scagionato da ogni accusa di plagio. Stabile sul terzo gradino del podio Lazza con l’inossidabile Sirio, da 57 settimane in classifica.

Perde due posizioni, ed è quarto, Blanco con Innamorato, ma mantiene la vetta tra i singoli con Un briciolo di allegria in duetto con Mina. Debutta in quinta posizione il rapper gentile Mecna con Stupido Amore, ottavo album della sua carriera in cui spuntano collaborazioni con Guè, Coez e Bais con Dargen D’Amico.

Scivola di due gradini anche Tananai con Rave, Eclissi (sesto), seguito dai Nomadi che festeggiano 60 anni di carriera con Cartoline da qui.

In ottava posizione Shiva con Milano Demons. Chiudono la top ten Ernia, in recupero dal sedicesimo al nono posto, con Io non ho paura e i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News (in discesa di quattro posizioni).

Marco Mengoni, impegnato domani nella finale dell’Eurovision Song Contest a rappresentare l’Italia, passa dalla nona alla tredicesima piazza.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 5 all’11 maggio 2023:

1) IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) -, ED SHEERAN (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

3) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) STUPIDO AMORE, MECNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

7) CARTOLINE DA QUI, NOMADI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-ADA)

8) MILANO DEMONS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC)

9) IO NON HO PAURA, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) UN BRICIOLO DI ALLEGRIA, BLANCO & MINA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) MON AMOUR, ANNALISA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

3) CENERE, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) IL MALE CHE MI FAI, GEOLIER FEAT. MARRACASH (COLUMBIA-SONY MUSIC)

5) GELOSA, FINESSE FEAT. SHIVA, SFERA EBBASTA & GUÈ (EPIC-SONY MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) -, ED SHEERAN (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

2) STUPIDO AMORE, MECNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

4) ROCK, VASCO ROSSI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) CARTOLINE DA QUI, NOMADI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-ADA). (ANSA).



—

