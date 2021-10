Georgia: Osce, voto segnato da accuse di intimidazioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – TBILISI, 03 OTT – Le elezioni comunali di ieri in

Georgia, dopo l’arresto dell’ex presidente Mikhail Saakashvili,

sono state viziate da diffuse accuse di intimidazioni. Lo hanno

detto gli osservatori internazionali dell’Organizzazione per la

sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

L’ambiente elettorale del voto di sabato, vinto dal partito al

governo e in cui l’opposizione ha denunciato i brogli, รจ stato “contaminato da diffuse e consistenti accuse di intimidazione,

compravendita di voti, pressioni su candidati ed elettori”, hanno spiegato gli osservatori dell’Osce in conferenza stampa

nella capitale Tbilisi. (ANSA).



