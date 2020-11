Georgia, riconteggio conferma Biden

(ANSA) – WASHINGTON, 20 NOV – Alla fine del riconteggio dei 5 milioni di voti espressi nello Stato della Georgia, Joe Biden si è riconfermato in testa su Donald Trump. Se tale risultato sarà certificato, Biden avrebbe compiuto l’impresa di espugnare una delle tradizionali roccaforti repubblicane, impresa che non riuscì nemmeno a Barack Obama. L’ultimo democratico a riuscirvi fu Bill Clinton nel 1992. Biden si è imposto con un vantaggio di appena lo 0,2% che corrisponde a 12.284 voti in più rispetto al suo avversario.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte