Via libera alla ratifica del fondo salvastati Mes in Germania. La Corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso di sette deputati liberali contro una legge che permette le modifiche del Mes. I ricorrenti non hanno spiegato in modo esaustivo dove sarebbero lesi i loro diritti, secondo gli alti togati. Il presidente della Repubblica a questo punto potrà firmare la legge.



