Germania: Baum è il nuovo allenatore dello Schalke 04

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Manuel Baum è il nuovo allenatore

dello Schalke 04. E’ stato lo stesso club di Gelsenkirchen a

comunicarlo, con una nota sul proprio sito ufficiale. L’ex

selezionatore della Nazionale Under 18 tedesca ha firmato un

contratto che scadrà il 30 giugno 2022. Prende il posto di David

Wagner, licenziato dal club. Lo Schalke 04 attualmente in

classifica ha 0 punti, dopo due sconfitte contro Bayern Monaco

(8-0) in trasferta e Werder Brema (3-1) in casa. (ANSA).



—

