Germania: Bayern a suon di gol, Wolfsburg travolto

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – Il Bayern Monaco allunga il passo

nella classifica della Bundesliga, battendo per 4-0 il Wolfsburg

in casa nell’anticipo della 17/a giornata. In classifica la

squadra di Julian Nagelsmann guida con 43 punti e un eloquente

+9 sul Borussia Dortmund, fermo a 34 e in campo domani alle ore

18,30 sul campo dell’Hertha Berlino. Questa sera all’Allianz

Arena ha aperto le mercature Thomas Mueller al 7′ pt, ma il

raddoppio è arrivato solo al 12′ della ripresa grazie a

Upamecano; Sane al 14′ ha calato il tris, mentre nel finale

(42′) è arrivato anche il poker del solito Robert Lewandowski.

Il centravanti polacco ha infranto un altro record, chiudendo

l’anno solare (la Bundesliga tornerà solo a inizio gennaio) con

69 gol realizzati in 59 partite. Meglio di lui ha fatto solo Leo

Messi nel 2012, che arrivò a 91 centro. Per Lewandowski sono 43

le reti in campionato nel 2021, una in più del compianto Gerd

Mueller che nel 1972 si fermò a 42, vincendo però l’Europeo

casalingo con la Germania Ovest. (ANSA).



—

