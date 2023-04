Germania: Bayern e Borussia Dortmund non perdono colpi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – Un gol con un tiro da lontano dell’ex

juventino De ligt regala al Bayern Monaco il successo esterno,

per 1-0, sul campo del Friburgo. Una vittoria provvidenziale

quella dei bavaresi, perché permette loro di mantenere la testa

della classifica con due punti di vantaggio (58 contro 56) sul

Borussia Dortmund che ha vinto 2-1 contro l’Union Berlino: di

Moukoko, a 11′ dalla fine, la rete decisiva dei gialloneri.

Perde, ma in casa, anche l’altra squadra di Berlino, l’Hertha,

battuta 1-0 dal Lipsia con gol messo a segno al 40′ del primo

tempo da Haidara. Un risultato che permette alla squadra targata

Red B ull di tornare al quarto posto, mentre l’Hertha rimane in

terzultima posizione in classifica. Bella partita fra Bayer

Leverkusen ed Eintracht Francoforte, e vittoria della squadra di

casa per 3-1, a segno con Adli, Diaby e l’iraniano Azmoun.

(ANSA).



