Germania: Bayern rimonta e vince, Dortmund sconfitto in casa

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Il Bayern Monaco si conferma

capolista della Bundesliga vincendo 3-1 in rimonta in casa dello

Stoccarda e allunga a +4 sul Borussia che, contrariamente a ogni

previsione, si è fatto battere 2-1 a Dortmund dal Colonia,

diventato grazie ai tre punti ex fanalino di coda. Secondo in

classifica, a -2 dai bavaresi, è ora il Lipsia, che ha vinto 2-1

l’incontro con l’Arminia Bielefeld.

A Stoccarda, Coulibaly aveva portato i padroni di casa in

vantaggio ma Coman ha pareggiato prima che Lewandowski segnasse

il 2-1 a ridosso dell’intervallo e il brasiliano Douglas Costa

ha segnato la terza rete nella ripresa. Il bomber polacco in

nove gare di campionato ha segnato già 12 reti e precede di due

mercature Haaland, rimasto oggi a bocca asciutta. A imitarlo,

però con la maglia della squadra avversaria, è stato il tunisino

Skhiri, con una rete per tempo, e troppo tardi il Borussia ha

accorciato con Hazard. (ANSA).



