Condividi l'articolo

I prezzi alla produzione in Germania in luglio sono stati molto superiori alle stime degli analisti: l’indice è cresciuto del 5,3% rispetto al mese precedente, contro una previsione di aumento dello 0,6%. In giugno la crescita congiunturale era stata dello 0,6%.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte