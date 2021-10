Germania: Haaland torna e segna 2 gol, Borussia va in testa

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Torna Haaland, segna due reti e il

Borussia Dortmund è momentaneamente al comando della Bundesliga.

Nell’ottava giornata del campionato tedesco, i gialloneri di

Rose battono il Magonza per 3-1 e scavalcano, con 18 punti,

Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che sono a quota 16 e si

sfideranno domani.

Il Borussia Dortmund segna già al 3? con un gran tiro di Reus

che si insacca sotto all’incrocio dei pali, mentre in curva i

tifosi espongono degli striscioni con slogan anti-nazismo. Nella

ripresa il raddoppio di Haaland su rigore al 54?, poi all’87’

Burkardt segna il 2-1 del Magonza ma nel recupero ancora Haaland

cala il tris e chiude il match segnando la sua nona rete in

campionato. Sono numeri ‘mostruosi’ per l’attaccante norvegese,

arrivato a 49 reti in 49 partite di Bundesliga.

Nelle altre partite di oggi, il Friburgo mantiene

l’imbattibilità pareggiando 1-1 contro il Lipsia: ospiti avanti

con il rigore di Forsberg, pareggio dei padroni di casa con

Woo-Yeong. Treza sonfitta consecutiva per il Wolfsburg, che

incassa un 2-0 a Berlino contro l’Union. Vince anche l’altra

squadra della capitale, l’Hertha, per 2-1 in casa dell’Eintracht

Francoforte. (ANSA).



