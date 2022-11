Germania: il Bayern allunga ancora, 2-0 allo Schalke 04

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Il Bayern Monaco chiude la prima

parte della Bundesliga saldamente al comando della classifica,

addirittura allungando il passo sulle più immediate inseguitrici

grazie al successo nella 15/a giornata d’andata a Gelsenkirchen,

sul campo dello Schalke 04. Di 2-0 il punteggio a favore della

squadra di Julian Nagelsmann per effetto dei gol di Gnabry al

38′ pt e Choupo Moting al 7′ st. Il Bayern Monaco si porta così

a 34 punti, ossia a +6 sul Lipsia, oggi vittorioso a Brema

contro il Werder per 2-1. Domani l’atteso match fra altre due

inseguitrici dei bavaresi, il Friburgo e l’Union Berlino, ferme

a quota 27, che si affronteranno sul terreno dell’Europa Park

Stadion.

Altri risultati: Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund 4-2 (giocata

ieri), Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-0, Hoffenheim-Wolfsburg 1-2,

Augusta-Bochum 0-1, Hertha Berlino-Colonia 2-0. Domani, oltre a

Friburgo-Union Berlino (ore 17,30), alle 15,30 si troveranno di

fronte Magonza ed Eintracht Francoforte, attualmente quinto in

classifica con 26 lunghezze. La Bundesliga tornerà in campo

venerdì 20 gennaio, alle ore 20,30, con l’anticipo della 16/a

giornata fra Lipsia e Bayern Monaco. (ANSA).



