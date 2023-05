Germania: in esplosione feriti 10 pompieri e 2 agenti, 8 gravi

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERLINO, 11 MAG – Nell’esplosione avvenuta in un

grattacielo di Ratingen, in Germania, sarebbero rimasti feriti

10 pompieri e 2 poliziotti. È quello che riporta la Bild,

citando l’assessore dell’Interno regionale Hebert Reul. Secondo

una portavoce della polizia sul posto, 8 persone sarebbero in

pericolo di vita.

A provocare l’esplosione un uomo che è stato arrestato: nel

suo appartamento è stato trovato un cadavere, che potrebbe

essere quello della madre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte