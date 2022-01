Condividi l'articolo

L’indice dei prezzi alla produzione in Germania è balzato del 5% lo scorso mese di dicembre, contro un rialzo previsto dello 0,8%, come nel mese precedente. Un rialzo superiore alle stime anche su base annua, pari al 24,2%, a fronte di una previsione del 19,4% e un aumento in novembre del 19,2%.



