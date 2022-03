Germania: Lewandowski non basta, solo pari per Bayern

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERLINO, 12 MAR – Un gol del solito Lewandowski non

basta al Bayern Monaco per ottenere la vittoria sul campo

dell’Hoffenheim: finisce 1-1, e ad andare in vantaggio erano

stati i padroni di casa con un gol di Christoph Baumgartner. Il

Bayern deve anche ringraziare il suo portiere Manuel Neuer,

autore di un paio di parate decisive che hanno evitato una

clamorosa sconfitta. Ora i bavaresi hanno dieci punti di

vantaggio sul Borussia Dortmund (60 contro 50) che ha due

partite in meno rispetto ai rivali e già domani potrebbe

riportarsi a -7 se domani batterà l’Arminia Bielefeld. In

Friburgo-Wolfsburg 3-2 uno dei protagonisti è l’azzurro Grifo,

autore di un gol. Ora la sua squadra è quarta in classifica, e

quindi in piena corsa per un posto in Champions. (ANSA).



—

