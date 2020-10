Germania: morte improvvisa parlamentare Spd Oppermann

Thomas Oppermann, vicepresidente del Parlamento tedesco e memebro del’Spd è morto a 66 anni. Del decesso improvviso hanno dato notizia i media tedeschi, fra cui la Dpa. Oppermann si è sentito male durante un lavoro con la tv Zdf ed è stato portato in ospedale.

Recentemente aveva annunciato di non volersi ricandidare al Bundestag, dopo 30 anni di carriera politica fra i vertici dei socialdemocratici, di cui era stato capogruppo parlametare dal 2013 al 2017. Quattro giorni fa era stato a Roma, per incontrare alcuni politici italiani.

