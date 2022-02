Germania: Steinmeier rieletto presidente per il secondo mandato

Condividi l'articolo

Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato dopo essersi guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell’estremismo di estrema destra e la pandemia di coronavirus li hanno messi a dura prova in Germania. Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro degli Esteri nel governo di Angela Merkel.

La rielezione di Steinmeier per altri cinque anni è stata annunciata dal presidente del Bundestag, Bärbel Bas. La sua candidatura era ampiamente sostenuta dai delegati che formano l’Assemblea costiuita ad hoc per votare il capo dello Stato e ha ottenuto 1.045 voti sui 1.437 espressi.

L’elezione del presidente non si è tenuta come al solito al Bundestag ma presso la Paul Loebe Haus, un complesso di uffici di fronte alla Cancelleria nel centro di Berlino, per esigenze di distanziamento sociale.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte