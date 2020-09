Germania: tra Leverkusen e Lipsia finisce con un pari

(ANSA) – ROMA, 26 SET – E’ finito 1-1 il big match della

seconda giornata di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Lipsia,

con le due formazioni che trovano le reti ad inizio gara senza

poi riuscire a conquistare i tre punti. Partenza sprint degli

ospiti che passano dopo 14′ grazie alla rete dello svedese

Forsberg, per poi essere raggiunti, 6 minuti più tardi, per un

tiro di Demirbay che tocca la traversa e si infila alle spalle

del portiere avversario. Sfortunato l’ex di turno Schick, ex

Roma, che riesce a trovare il gol nella ripresa, che però viene

annullato per fuorigioco. Sconfitta amara per il Borussia

Dortmund che cade sul campo dell’Augusta per 2-0. Match winner è

l’italo-tedesco Caligiuri che prima serve l’assist del vantaggio

ad Uduokhai e poi firma il raddoppio dei padroni di casa, ora a

punteggio pieno. Vince in rimonta lo Stoccarda sul campo del

Magonza per 4-1, mentre quello dell’Arminia Bielefeld è un

successo di misura, 1-0 al Colonia grazie alla rete Edmundsson

al 78′. Pari per 1-1 tra Borussia Moenchengladbach e Union

Berlino (che prenderà Karius in prestito dal Liverpool): Thuram

e Schlotterbeck i marcatori. (ANSA).



