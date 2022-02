Germania: un gol per parte fra Hertha Berlino e Bochum

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Finisce con un gol per parte (1-1)

l’anticipo della 21/a giornata in Bundesliga, disputato sul

terreno dell’Olympiastadion di Berlino fra l’Hertha e il Bochum.

I padroni di casa erano passati in vantaggio con Ishak Belfodil

(grazie a un assist di Jovetic) al 23′ pt, ma sono stati

raggiunti al 3′ st da Polter. Il Bochum è sempre 11/o in

classifica con 25 punti, i berlinesi sono una posizione sotto

con 23 lunghezze. Domani le altre partite: spicca Bayern

Monaco-Lipsia, in programma alle ore 18,30, (ANSA).



