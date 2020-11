Germania:Loew a rischio, convocata una riunione d’emergenza

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Tira una brutta aria per il

commissario tecnico della Germania, Joachim Loew, uscito con le

ossa rotte dell’ultimo match valido per la Nations League, perso

contro la Spagna per 6-0 la settimana scorsa a Siviglia. La

Federcalcio tedesca ha annunciato di avere convocato una

riunione d’emergenza il 4 dicembre per fare il punto sulla

Nazionale dei bianchi e il futuro del ct. Nel corso della

riunione “verranno valutati e discussi i risultati, con

particolare attenzione allo storico ko rimediato contro la

Spagna”. Loew è finito sulla graticola dopo il tracollo in

Andalusia e l’unico a difenderlo realmente è stato il dirigente

Oliver Bierhoff. I tifosi tedeschi, invece, vorrebbero Juergen

Klopp sulla panchina ‘Mannschaft’ o, in alternativa, l’attuale

tecnico del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick. (ANSA).



