Gerry Scotti, Caduta libera è la mia strenna natalizia

ROMA – “Il Natale è quel periodo dell’anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico”: ci sarà ancora una volta da divertirsi in compagnia di Gerry Scotti che per tutte le festività condurrà “Caduta libera Campionissimi”, quattro puntate speciali in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 16 dicembre. A sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. Competizione bonaria, leggerezza, sorrisi e buonumore sono gli ingredienti principali di questa avventura natalizia, legata a un format amatissimo dal pubblico: “L’Italia si è aggregata attorno alla televisione negli anni ’60 con Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo ed Enzo Tortora, ma ora è tutto cambiato. Dare appuntamento al pubblico oggi è difficile, perché la tv sembra uno snack bar in cui ognuno consuma ciò che vuole: per questo ci vuole un programma consolidato, dalle basi forti”, afferma intervistato dall’ANSA Gerry Scotti, che a marzo sarà di nuovo al timone di “Striscia la notizia”. “In queste quattro puntate non ci sarà il contrasto tra bravissimi e scarsissimi che c’è nel format quotidiano in cui partecipano tutti, senza distinzioni: qui in gara vedremo solo i campioni. L’asticella sarà elevata ed è quello che si aspetta il pubblico che ha seguito con affetto e partecipazione il destino di questi concorrenti”, prosegue, ammettendo di essersi affezionato soprattutto ai ragazzi più giovani “con cui sono stato insieme a lungo: tanti mesi in cui li ho visti prima, durante e dopo il gioco. Vederli crescere e diventare campioni mi ha toccato il cuore. E poi una volta, ai tempi d’oro di Mike, per vincere a un quiz dovevi essere trilaureato e avere grande esperienza, ora mi fa piacere vedere che il mondo del game attiri moltissimi giovani”. Nella prima puntata sulla botola centrale di “Caduta libera” tornerà Nicolò Scalfi, il campione dei record, che con 727.000 euro vinti e 88 presenze, detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show. I concorrenti vip saranno Alvin e Veronica Gentili che giocheranno per sostenere il progetto “Obiettivo alberi” di Mediafriends, con l’obiettivo di dare nuova vita al bosco di Paneveggio in Val di Fiemme, distrutto da una tempesta nel 2018. Non mancheranno poi gli ospiti, i primi saranno Ivana Spagna, Martufello e i Gemelli di Guidonia. Con il suo volto rassicurante e la battuta pronta, qualsiasi cosa porti in tv – che sia quiz, talent show o varietà – Gerry Scotti riesce a dare al pubblico una garanzia di serenità: proprio quello di cui si ha bisogno dopo questi ultimi mesi, difficili per tutti. “Quando mi dicono che ispiro fiducia la gente per me è la cosa più bella. La fiducia è un bel sentimento, siamo così abituati alle fregature che avere qualcuno a cui affidarsi non è poco”, prosegue il conduttore, “di certo quest’anno è volato via velocissimo. Io ho avuto tanti impegni professionali che mi hanno impegnato la testa, penso invece a chi non ha potuto lavorare. E poi c’è la mia nipotina, che compie ora un anno e che mi ha riempito di emozioni incredibili. Ora avvertiamo tutti questa sensazione di ripresa, voglio sperare che sia davvero così”. Quali sono i suoi progetti in tv per i prossimi mesi? “Sarò a Striscia la Notizia a marzo, ma prima, se le norme per il covid ce lo permetteranno, stiamo definendo l’accordo per una nuova edizione dello Show dei record: tra gennaio e febbraio forse faremo 6 puntate”, dice. E a Natale, sceglierà la tradizione? “Certo, il Natale per me è sempre di tradizione. Ravioli in brodo, cappone ripieno e panettone con uvetta e canditi”, afferma, “sarò in famiglia, e anche a Capodanno: ho voglia di starmene sui divani, di stare tranquillo. Le mete esotiche o modaiole di certo non mi avranno, resterò tra Lombardia e Piemonte”. Un augurio per il 2022? “Spero che si possa tornare a girare il mondo: me lo auguro davvero, perché ormai siamo tutti condizionati”.

