Gerusalemme: funerali di massa per celebre rabbino ortodosso

Decine di migliaia di ebrei ortodossi hanno partecipato oggi ai funerali del rabbino Ytizhak Tuvia Weiss, leader della setta radicale ultraortodossa ‘Edà Haredit’. Nato a Pezinok (Slovacchia) 95 anni fa il rabbino scampò alla Shoah con un tempestivo trasferimento a Londra. Dopo aver vissuto a lungo in Gran Bretagna ed in Belgio, 20 anni fa il rabbino si è stabilito a Gerusalemme per guidare la setta (forte di diverse decine di migliaia di seguaci), che si distingue per l’atteggiamento di netto rifiuto ideologico dello Stato laico di Israele.

Dalle prime ore della mattina la polizia ha bloccato le strade del rione ortodosso di Mea Shearim, per consentire ai suoi discepoli di seguire il feretro. Ma su richiesta della setta, la polizia si è poi astenuta dallo scortare il corteo funebre quando esso ha proseguito verso il Monte degli Ulivi, dove il religioso è stato inumato. Per il momento il figlio, rabbino Shlomo Zalman Weiss, assumerà la guida del collegio rabbinico diretto dal rabbino Tuvia Weiss. Ma i dirigenti della Edà Haredit non hanno ancora nominato il prossimo leader della influente setta religiosa.

