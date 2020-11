Gessica Notaro, il Covid ha spento i riflettori

“Durante il lockdown sono diminuiti ovviamente gli episodi di stalking, ma ci sono donne che durante questo periodo hanno deciso di farla finita trovandosi di fronte agli uomini violenti. L’aumento di messaggi di violenza domestica l’ho percepito chiaramente dai messaggi che ricevevo in quel periodo. Improvvisamente tutti si occupavano del Covid e nessuno più di loro”. Così Gessica Notaro, modella e cantante riminese sfregiata al volto dall’ex fidanzato, in una videointervista rilasciata alla Cisl Emilia Centrale, che ne anticipa dei passaggi, e che sarà pubblicata integralmente online il 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Qualcuna ha ascoltato il mio consiglio – dice Notaro – e con la scusa di fare la spesa è scesa in strada e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Altre non ce la hanno fatta e sono rimaste lì e sono ancora in contatto con loro. Un problema che origina dalla dipendenza affettiva”.

Nell’intervista Gessica Notaro ripercorre la sua drammatica esperienza: “Mio discapito sono conosciuta per questa vicenda di cronaca nera – racconta – Il mio ex fidanzato decise di punirmi gettandomi dell’acido in volto perché avevo deciso di lasciarlo.

In precedenza lo avevo denunciato per episodi di stalking. Dopo l’aggressione ho deciso di reagire e di non dargliela di vinta.

Ora vivo una vita molto felice nonostante le difficoltà dei molti interventi da fare”.

