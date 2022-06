“Gestione disastrosa del M5s”: Casaleggio distrugge Conte

Condividi l'articolo

La scissione nel M5s è diventata realtà, l’addio di Luigi Di Maio traccia un solco e Giuseppe Conte deve fare i conti con un Movimento balcanizzato. Accuse, frecciatine e attacchi personali: non manca niente nel mondo grillino e il meglio, o il peggio, deve ancora venire. L’analisi di Davide Casaleggio è categorica: si è concretizzato un fragoroso fallimento, il primo responsabile è proprio l’autoproclamato avvocato del popolo.

Intervenuto ai microfoni del Tg La7, il figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle non ha dubbi su chi ha torto tra Conte e il ministro degli Esteri: “Penso che Di Maio sia stato costretto in queste ultime settimane a prendere una scelta di direzione diversa” . A proposito dell’ex premier, Casaleggio ha messo nel mirino le “decisioni prese dall’alto” senza la piattaforma Rousseau, ex cuore digitale dei grillini: “ È ovvio che fuori dalla porta rimane qualcuno, magari anche di peso, che non è d’accordo e quindi trova l’unica scelta di andarsene da un’altra parte”.

“Una gestione disastrosa” quella di Conte, l’affondo di Casaleggio. Una bocciatura netta, secca. “Nessun risultato portato a termine può giustificare le sue scelte organizzative, di persone o altro che è stato fatto” , ha aggiunto il presidente di Rousseau: “È stato perso l’80% dei voti rispetto a cinque anni fa. Ci sono più parlamentari fuori dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che dentro”.

Nel corso del suo intervento, Casaleggio si è detto pronto a fare la sua parte e ha lanciato un appello al garante del Movimento, Beppe Grillo, con il quale è in costante contatto: “È arrivata l’ora, già da tempo, di mettere questo progetto in una bottiglia e fare in modo che venga ricordato per i suoi grandi successi e non per i litigi da bottega, che saranno sempre di più nei prossimi mesi” .

