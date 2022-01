Ghiaccio: Europei di figura, Grassl quinto dopo il programma corto

Condividi l'articolo

Partono con il piede giusto per l’Italia i Campionati europei di pattinaggio di figura di scena a Tallinn, in Estonia. Nel segmento maschile che ha aperto la rassegna continentale il miglior azzurro sceso sul ghiaccio è anche il più atteso della vigilia, vale a dire Daniel Grassl. Il 19enne meranese delle Fiamme Oro viaggia al momento al quinto posto, in corsa per un piazzamento sul podio al momento distante poco più di 7 lunghezze con la vetta della classifica provvisoria invece distante solo 8 punti.

L’allievo di Lorenzo Magri ha portato oggi sul ghiaccio un programma corto solido e convincente, valutato dai giudici meritevole di 91.75 punti. Sulle note di “Nureyev” di Ilan Eshkeri, Grassl ha risposto presente sia sul piano tecnico che dal punto di vista artistico restando in scia al trio di testa formato, nell’ordine, dai russi Mozalev, Kondratiuk e Semenenko, racchiusi in meno di 70 centesimi di punti con il leader a quota 99.76. Per il talento altoatesino la possibilità, nel libero di venerdì, di andare all’attacco per centrare un podio che migliorerebbe il 4° posto del 2020 che al momento rappresentail suo miglior piazzamento in carriera in un Europeo.

Bene anche gli altri due azzurri in gara: Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) chiude infatti nella top ten a metà gara con 81.79 punti che gli valgono la nona piazza provvisoria mentre Nikolaj Memola (IceLab) – chiamato a sostituire Matteo Rizzo – si è anch’esso comportato bene all’esordio nella rassegna continentale firmando un primo segmento da 73.98 punti, personal best, con cui si aggiudica al momento il 12/o posto.

Dalle 18.45 spazio alle coppie di artistico per completare il quadro della prima giornata di gare. Sul ghiaccio per l’Italia Conti -Macii (IceLab) alle ore 20.37 e Ghilardi-Ambrosini (IceLab) alle ore 21.44.

