Ghiaccio: Europei figura; bronzo Guignard-Fabbri nella danza

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – L’Italia della danza sale sul podio

agli europei di figura in corso a Tallin. Nella quarta giornata

di gare, dopo l’argento conquistato ieri nel singolo maschile da

Grassi, arriva il bronzo conquistato dalla coppia Charlene

Guignard e Marco Fabbri, leader azzurri della danza e per la

seconda volta in carriera sul podio europeo. Come nel 2019, gli

azzurri chiudono terzi, confermando la posizione nella rhythm

dance di ieri.

Il tandem allenato da Barbara Fusar Poli ha portato sul ghiaccio

una free dance da 124.62 punti per un totale di 207.97, a meno

di un punto dal loro stesso record italiano di 208.88. Meglio

degli azzurri soltanto i russi: i campioni del mondo

Sinitsina-Katsalapov hanno infatti trionfato con 217.96 punti

con i connazionali Stepanova-Bukin, argento con 213.20 punti.

(ANSA).



