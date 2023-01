Ghiaccio:prima ‘Cinema on Ice’ con Kostner e Cappellini-Lanotte

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Prima mondiale per “Cinema on Ice”

dove i campioni di pattinaggio diventano i

protagonisti dei film più iconici. L’evento in programma sabato

25 febbraio al PalaVela di Torino rappresenta un tributo alla

città dove è nato il cinema italiano. Il tutto con un cast

stellare, guidato dagli assi della danza Anna Cappellini e Luca

Lanotte nelle vesti di coreografi, insieme alla regina del

ghiaccio Carolina Kostner, ai campioni olimpionici Gabriella

Papadakis e Guillaume Cizeron, al giovane talento italiano

Daniel Grassl e all’ancor più giovane Raffaele Zich, Ambassador

delle prossime Universiadi di Torino 2025. Presente anche la

coppia di adagio che unisce acrobazie da brivido e pattinaggio

Annette Dytrt e Yannick Bonheur, e la squadra di pattinaggio

sincronizzato Hot Shivers.

I campioni indosseranno capi unici, realizzati anche con stoffe

riciclate e materiale di scarto nel segno della sostenibilità

ambientale, make-up e acconciature di scena che trasporteranno

il pubblico nella trama dei film.

E cosa indosserà la regina del ghiaccio? “Vi posso svelare solo

questo: ci sarà una piccola sorpresa – risponde misteriosa

Carolina Kostner – assistere ad uno spettacolo di pattinaggio

dal vivo è un’esperienza unica: l’unione tra sport e arte, tra

acrobazie ed eleganza esiste in poche altre discipline. Sarò di

parte, ma è uno spettacolo da non perdere e, soprattutto, spero

davvero che al PalaVela potremo essere in tanti, tutti insieme”

Novità in tema sostenibilità: nel pezzo ‘Mission’ interpretato

da Raffaele Zich e dalle Hot Shivers, i costumi saranno creati

con tessuti di scarto ed elementi riciclati: “Sarà bellissimo

partecipare al primo spettacolo di pattinaggio attento

all’ambiente, che punta a sensibilizzare il pubblico su un

problema che riguarda tutti noi, come lo scioglimento dei

ghiacciai. Ne siamo fiere!”, dichiarano le atlete del

sincronizzato. (ANSA).



