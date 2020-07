Ghirelli “complimenti Reggiana, finale bellissima”

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Brava Reggiana e bravo il Bari. E’

stata una finale bellissima. Pensate che cosa poteva essere con

le passionali tifoserie della Reggiana e del Bari presenti sugli

stadi. Il pubblico manca a tutti, per la Serie C è ancora più

fondamentale. Così come aspettiamo notizie sul credito

d’imposta. Per noi queste due componenti sono determinanti,

altrimenti è davvero dura”. Il presidente della Lega Pro,

Francesco Ghirelli fa i complimenti alla Reggiana che dopo 21

anni torna in Serie B. Ghirelli guarda al futuro: “Ora dobbiamo

già pensare a domani. La battaglia per la sostenibilità

economica è più che mai aperta. In questo anno così duro e

particolare non c’è tempo per fermarsi. Archiviata la stagione,

ci si deve concentrare già sulla programmazione della nuova”.

Prima dell’inizio della partita Ghirelli ha premiato Anthony

Partipilo, attaccante della Ternana, che ha ricevuto il Premio

Facco per il gol più bello della stagione, quello segnato contro

il Rende. (ANSA).



—

