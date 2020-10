Ghirelli, Eleven Sports deve funzionare alla perfezione

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – La Lega Pro, dopo averlo più volte

sollecitato, ha ricevuto da Eleven Sports un piano d’intervento

che prevede la trasmissione delle gare di Serie C su più

piattaforme e il contestuale rafforzamento della piattaforma

streaming di Eleven.

“Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla

perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga – dice

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro -. Oggi con una

bassa percentuale d’afflusso di tifosi agli stadi, la

trasmissione delle partite in streaming è l’unica alternativa

che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor”. “Pretendo

pertanto qualità massima del servizio per tutta la durata del

campionato – sottolinea Ghirelli – e mi aspetto un’adeguata

forma di risarcimento per gli utenti e i club”. (ANSA).



