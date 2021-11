Ghirelli: “Grazie alla Polizia per sicurezza in stadi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – “Intendo ringraziare il capo della

Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Giannini,

per il grande lavoro teso a garantire la sicurezza negli stadi e

per aver compreso le esigenze dei club in termini di costi

necessari per assicurare il servizio di steward negli stadi. Un

ringraziamento che non dimentica il lavoro che viene offerto,

quotidianamente, da tutte le donne e gli uomini delle forze

dell’ordine per garantire la sicurezza del nostro campionato”.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, accompagnato

dal Prefetto, Francesco Cirillo, ha incontrato oggi il capo

della Polizia, Lamberto Giannini, insieme al presidente

dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, Massimo Zanni,

per ringraziarlo in relazione alla decisione di rimodulare il

servizio stewarding negli stadi.

“Non è più ricorrente dire grazie, ma, nel caso specifico,

appare dovere della Lega Pro farlo”, conclude Ghirelli. (ANSA).



