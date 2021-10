Ghirelli: “Il bel calcio di C offuscato da quattro delinquenti”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “A Cattolica tornano gli Under

15-16-17 dopo l’incubo Covid-19; a Cesena giocano i bambini e le

bambine; ad Ancona la presidente Nocelli con la gentilissima e

bravissima segretaria Mancini apparecchiano per un pranzo con

chi lavora allo stadio; a Foggia le curve sono stracolme di

tifosi, canti e bandiere: questi sono solo uno spaccato di cosa

sia il calcio di Serie C”. Così il presidente della Lega Pro,

Francesco Ghirelli.

“Poi, ieri sera, un gruppo di delinquenti pseudo tifosi lungo

la Salerno-Avellino blocca il traffico automobilistico e scatena

una violenza assurda. Il risultato di un lavoro dei club con i

tratti della amicizia, della solidarietà, del sorriso viene

offuscato da una banda formata da quattro delinquenti – aggiunge

-. Sono certo che le forze dell’ordine pubblico li assicuri per

i provvedimenti che meritano alla giustizia”.

“Sappiamo che, comunque, il danno già subito è superiore.

Oggi, chiederò ai legali di esaminare la possibilità di

costituirci come parte civile e chiedere i danni di reputazione

e di immagine che ci hanno creato. Ora, veramente, è il tempo di

agire dopo mesi di dolore e assenza dagli stadi”, conclude.

(ANSA).



