Ghirelli, proposta serie B? Riforme si fanno ragionando

(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Le riforme si fanno ragionando a sistema”: così in una nota il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli commenta la proposta dell’assemblea di Lega della serie B sul campionato a 21 squadre.

“I cambi di format chiedono il consenso delle Leghe coinvolte – ha aggiunto – Ho letto dalle agenzie. Ci vedremo in Consiglio Federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari: si propone a 21 squadre, fino a ieri 18”. (ANSA).



