Ghirelli, urgente rivedere calcolo degli steward negli stadi

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Il presidente della Lega Pro,

Francesco Ghirelli, è tornato a scrivere al ministro Lamrogese

per affrontare la questione degli elevati costi in capo alle

società di calcio di Serie C per il servizio di stewarding. Con

l’apertura degli stadi che rischia, paradossalmente, di

determinare ulteriori problemi di spesa ai club.

“Negli stadi occorre applicare la regola di uno steward ogni

250 spettatori sulla media delle presenze delle ultime dieci

giornate in ogni singolo stadio e fare un aggiornamento ogni

dieci giornate – spiega Ghirelli -. Se si seguitasse con gli

standard attuali di uno steward ogni 38 spettatori in molti

stadi converrebbe chiudere per i costi troppo elevati. Mi era

stato detto che la misura per la sicurezza sarebbe stata attuata

alla scadenza delle prime dieci giornate, non è stato così. È

urgente intervenire”.

Il presidente di Lega Pro torna anche sul tema degli aiuti da

parte del Governo. “I club stanno ancora aspettando il decreto

attuativo sui ristori per tamponi e spese sanitarie fermo alla

Corte dei Conti per la firma e attendono che la pratica sul

credito di imposta venga conclusa. Negli altri paesi europei i

club calcistici e sportivi hanno da tempo ricevuto i ristori

dovuti. Noi continuiamo a lavorarci anche con le leghe aderenti

al Comitato 4.0, ma c’è un dato di forte preoccupazione”.

(ANSA).



—

