Giallo sul verbale che scotta. Conte disse ai pm: “Mai visto”

“Quel documento io non l’ho mai visto” . Il documento sarebbe il verbale redatto dagli esperti del Comitato tecnico scientifico e a sostenerlo, davanti ai magistrati della Procura di Bergamo, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il nodo è quella della mancata istituzione delle zone rosse di Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni del bergamasco falcidiati – come l’intera provincia di Bergamo – dalla pandemia di coronavirus. Il premier, Interrogato dalle toghe a Roma il 12 giugno in quanto testimone nell’inchiesta sull’epidemia che ha messo in ginocchio la città lombarda, smentisce di aver mai preso visione del documento stilato dal Cts.

L’inchiesta della magistratura, ricordiamolo, nasce per accertare se le istituzioni siano state negligenti nel (sotto)valutare l’emergenza coronavirus nella bergamasca.

A ricostruire il colloquio dell’inquilino di Palazzo Chigi ci ha pensato il libro “Come nasce un’epidemia – la strage di Bergamo, il focolaio più micidiale d’Europa” di Marco Imarisio, Simona Ravizza e Fiorenza Sarzanini. La frase del sedicente avvocato del popolo, contenuta nell’opera, è stata riportata quest’oggi dal Corriere della Sera.

Il caso è spinoso e imbarazzata l’intero esecutivo. Nelle ultime ore, su iniziativa della Fondazione Einaudi, sono stati decretatati i verbali del Cts relativa alla gestione, da parte, del governo dell’emergenza sanitaria. E dalle carte emerge che il Comitato, impegnato ad affiancare l’esecutivo durante la crisi, già a fine febbraio (l 28, per l’esattezza) aveva sollecitato il governo centrale a chiudere le zone italiane che erano state colpite dal Covid-19. Si tratta(va) di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte: in terra lombarda e veneta, peraltro, erano già stati individuati i due focolai di Codogno (in provincia di Lodi) e di Vo’ Euganeo (in provincia di Padova).

Da un lato gli esperti invocavano misure stringenti per circoscrivere al meglio i focolai, dall’altro il governo giallorosso non accoglieva subitamente l’appello e anzi prendeva tempo, facendo passare dieci giorni prima di provvedere alla serrata totale del Paese. Infatti, solamente l’8 marzo viene firmato il Dpcm che limitava gli spostamenti fra le quattro regioni del Settentrione. Una manciata di ore più tardi, l’11 marzo, arriva il lockdown che cristallizza tutto lo Stivale per oltre due mesi.