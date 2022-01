Giannetta a Sanremo con Amadeus, rumors Serena Rossi

Condividi l'articolo

Nei panni di Blanca, l’intuitiva e tenace profiler non vedente protagonista della fortunata e innovativa fiction di Rai1, ha spopolato nell’ultima stagione tv e ora la aspetta il palco dell’Ariston: Maria Chiara Giannetta sarà tra le cinque protagoniste di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. L’anticipazione di Repubblica trova conferma in ambienti del festival: il direttore artistico e conduttore punta così su un personaggio entrato nel cuore del grande pubblico anche grazie al ruolo del capitano Anna Olivieri in Don Matteo, la serie da record – un’altra produzione Lux Vide, come Blanca – che si prepara a tornare con la tredicesima stagione e con la new entry Raoul Bova. E chissà che l’attore non faccia un passaggio al festival.

Ma intanto è toto-nome sulle altre co-conduttrici. Tra i rumors che circolano con maggiore insistenza nelle ultime ore c’è Serena Rossi: la spigliata, dolce e testarda Mina Settembre, da domenica 16 gennaio su Rai1 anche nella nuova serie La sposa, già madrina dell’ultima Mostra del cinema di Venezia, potrebbe tornare all’Ariston – dove nel 2019 ha reso un emozionante omaggio a Mia Martini e l’anno scorso ha lanciato il suo show La canzone segreta, facendo commuovere Amadeus sulle note di Io e te di Jovanotti – questa volta da padrona di casa, almeno per una sera.

Meno consistente sarebbe invece l’ipotesi Miriam Leone, anche se è probabile che il cast peschi nei volti più amati di casa nostra: le incognite legate alla pandemia sono destinate a condizionare anche quest’anno le scelte artistiche.

Messo a segno il colpo Checco Zalone, che porterà al festival la sua comicità dissacrante, Amadeus e la sua squadra sono al lavoro anche sugli ospiti. Sul fronte musicale, tramontata l’ipotesi Vasco Rossi, è confermato l’arrivo di Cesare Cremonini, atteso dal 25 febbraio con il nuovo album La ragazza del futuro.

La macchina del festival procede intanto a pieni giri, anche se con la massima attenzione all’emergenza Covid e all’impennata dei contagi. Da lunedì prossimo le prove, già in corso a Roma, si sposteranno a Sanremo, in un Ariston chiuso in una sorta di bolla grazie alle misure del protocollo sanitario già applicato lo scorso anno che la Rai è pronta ad aggiornare in base alle nuove indicazioni del governo: super green pass e tamponi frequenti per tutti gli addetti ai lavori; obbligo di mascherina Ffp2 tranne che in video durante la diretta; accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali e tetti di affollamento per ogni area, anche durante le prove. Ancora in stand by la vendita dei biglietti: non si può escludere che si vada verso una riduzione della capienza di cinema e teatri.

(ANSA).

