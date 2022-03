Giannetta, alla divisa di Don Matteo devo la popolarità

Condividi l'articolo

“Quando indosso la divisa mi trovo a mio agio, mi sento protetta, i capelli in ordine, anche se devo cambiare il colore. E ogni volta che finisco le riprese faccio quasi fatica a lasciarla”. L’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, 29 anni, viso acqua e sapone, torna a vestire i panni dell’amatissimo capitano Anna Olivieri di “Don Matteo”, dopo lo straordinario successo dell’innovativa “Blanca”, con Giuseppe Zeno, andata in onda a dicembre, altra produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Don Matteo 13 torna da giovedì 31 marzo su Rai1, per un totale di dieci puntate. I primi episodi avranno come protagonista Terence Hill nel ruolo del prete detective che continuerà a seguire le indagini nel comune di Spoleto. Arriverà nel quinto episodio Don Massimo, ovvero Raoul Bova, un prete moderno che ha un passato misterioso, ma è un uomo forte e dedito al prossimo. Tra i protagonisti il veterano della fiction, Nino Frassica, nei panni del maresciallo Cecchini, oltre a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi).

E l’uscita di scena di Terence Hill? “Non ho mai conosciuto – risponde l’attrice – un uomo così generoso, altruista come lui: disposto all’ascolto, ha sempre messo tutti d’accordo. Mai un malinteso. Una persona rara, con una sua spiritualità interiore, è magnetico, oltre ad essere un grande attore conosciuto a livello internazionale”. Con Raoul Bova “ci conoscevamo già, abbiamo girato insieme la fiction Buongiorno mamma: è una persona ugualmente buona e disponibile, è stato divertente incontrarci in queste nuove vesti sul set, è stato accolto in questa grande famiglia”. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione? “Preferisco lasciare al pubblico il piacere di guardare la serie. Diciamo che la capitana alla fine troverà se stessa, ma prima deve cercare di capire se può esistere l’amicizia tra un uomo e una donna. Con il pm Marco (Lastrico), dopo la fine della loro storia d’amore, si sono ripromessi di restare amici, ma interverrà un nuovo personaggio, Valentina, figlia del colonnello Anceschi (ci sarò il ritorno di Flavio Insinna, ndr) e figlioccia di Cecchini, a fare un po’ da cupido tra loro. Accadrà di tutto”.

Alla domanda se sia possibile l’amicizia tra uomo e donna, Maria Chiara Giannetta replica “Ci siamo ritrovati ad essere due amici veramente io e Maurizio. Questo legame è nato grazie a Don Matteo, serie che mi ha regalato una grande popolarità e mi ha insegnato tanto, i colleghi sono stati mentori, famiglia, amici”. Poi l’attrice aggiunge: “Il pezzo che io e Maurizio abbiamo portato a Sanremo lo abbiamo provato davanti alla troupe ed al cast”. Frassica poi “è il compagno di classe che ti fa venire voglia di andare a scuola”. Sui social tutti chiedono se ci sarà una nuova stagione di Blanca: “Ebbene sì, posso confermare, sono la prima ad esserne straordinariamente felice. Adesso è in fase di scrittura, ma ci sono tante cose da raccontare”. ‘Blanca’ è ispirata al romanzo omonimo di Patrizia Rinaldi e segue le vicende di una giovane donna che ha perso la vista all’età di 12 anni, a causa di un incendio in cui è morta la sorella. È entrata in polizia e oggi è consulente a Genova. E’ specializzata in décodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. E’ la prima produzione ad aver utilizzato l’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo. (ANSA).

—

