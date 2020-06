Gianni Morandi torna a teatro per una serata-evento

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – Gianni Morandi torna sul palco del Teatro Duse di Bologna, lunedì 15 giugno alle 21, con una serata-evento in attesa di proseguire con il progetto ‘Stasera gioco in casa’, la maratona di concerti interrotta dall’emergenza Covid-19. Un’idea, voluta dal cantautore bolognese, per abbracciare idealmente il pubblico dopo i mesi difficili del lockdown.

All’appuntamento, a ingresso gratuito con prenotazione, potranno partecipare, per sicurezza, un numero stabilito di persone, Radio Bruno trasmetterà la serata in diretta. “Non vedevo l’ora di poter tornare a cantare dal vivo e stare vicino alla gente, perché questa è l’anima del nostro lavoro, – ha detto Morandi – appena ho saputo che si poteva rialzare il sipario, seppur con pochi spettatori, ho chiesto al Duse di poter tornare sulle tavole del teatro che per tanti mesi è stata la mia casa. Sicuramente, sarà molto emozionante compiere questo piccolo passo verso la normalità e riaccendere le luci sul palcoscenico, perché il teatro è cultura, è vita e nessuna città può rimanerne senza”. (ANSA).



