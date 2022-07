Giappone: in corso i funerali dell’ex premier Abe

Condividi l'articolo

Sono in corso a Tokyo, al tempio buddista di Zojoji, i funerali dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a colpi di arma da fuoco la scorsa settimana durante un comizio nella città di Nara. La folla si trova ai piedi dell’iconica Torre di Tokyo, nel centro della capitale, e numerose persone depongono fiori davanti alla foto del premier più longevo della storia in Giappone, che lo ritrae sorridente. Dopo il funerale, il feretro sarà portato nella sede del primo ministro e in altri luoghi centrali della politica giapponese per l’ultimo saluto.

Il tempio di Zojoji è stato anche il luogo dove si è svolto il memoriale pubblico e la veglia funebre. Vi hanno partecipato circa 2.500 persone, tra cui alleati e avversari politici di Abe, dignitari stranieri e dirigenti d’azienda. Diverse commemorazioni sono inoltre in programma nella prefettura di Yamaguchi, il collegio elettorale di Abe, e in diversi altri luoghi a Tokyo. Tra gli ospiti alla veglia funebre di lunedì c’era anche la Segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, l’Ambasciatore russo Mikhail Galuzin, e il presidente della Toyota, Akio Toyoda. Il ministero degli Esteri nipponico ha riferito di aver ricevuto oltre 1.700 messaggi di condoglianze, tra un totale di 259 paesi e istituzioni internazionali.

