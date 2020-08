(ANSA) – TOKYO, 28 AGO – Il premier giapponese Shinzo Abe

annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni

da primo ministro per motivi di salute. E’ quanto ha anticipato

la tv pubblica NHK.

Abe, affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già

costretto alle dimissioni nel 2005-2006, da alcuni giorni era

rientrato in ospedale per controlli medici.



