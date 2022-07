Gidon Kremer e Christoph Esenbach al Ravenna Festival

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 02 LUG – Il primo è un gigante del podio

con un trascorso da pianista, il secondo lo è dell’archetto:

sono Christoph Eschenbach e Gidon Kremer (82nne di Breslavia

l’uno, 75enne di Riga l’altro) di ritorno il 3 luglio al Ravenna

Festival (alle 21 al Pala De André) assieme all’Orchestra

Giovanile Luigi Cherubini, il complesso residente della

manifestazione romagnola.

Il programma della serata, una delle più attese del Festival,

si aprirà col raro Concerto per violino e orchestra di Robert

Schumann trascritto dall’originale Concerto per violoncello Op.

129, un vertice assoluto del Romanticismo musicale, quasi mai

presentato in questa versione, che invece permette di ascoltare

agilità inedite dello strumento solista. In questo lavoro,

scritto quasi di getto in appena due settimane, Schumann riversò

uno dei suoi ultimi momenti di lucidità, prima che insorgessero

i disturbi mentali che lo avrebbero portato alla follia e alla

morte a soli 46 anni. La Quinta Sinfonia di Ciajkovskij, nella

seconda parte, sembra fare da controcanto al brano schumanniano,

con tutto il suo slancio vitalistico che nel finale assume

addirittura i contorni della vittoria del genio creativo sul

Fato avverso.

Dopo la vittoria al Concorso pianistico Clara Haskil del

1965, grazie soprattutto al supporto di Herbert von Karajan,

Eschenbach ha spostato sempre più il fulcro della sua attività

sulla direzione salendo sul podio delle più blasonate

istituzioni musicali europee e americane: l’ultimo suo impegno

stabile è stato con la Washington National Symphony Orchestra,

che ha diretto da 2010 al 2017. Anche il lettone Kremer è

cresciuto sotto l’ala protettrice di Karajan (celeberrima la

loro collaborazione discografica per il Concerto di Brahms a

fine anni ’70), anche se poi ha collaborato con i più grandi

maestri compresi molti compositori che per lui hanno scritto

molte opere. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte