Giffoni 2022: Richard Madden e Gary Oldman verranno premiati al Festival

Rendere visibile ciò che oggi resta nell’ombra, far emergere e valorizzare migliaia di bambini e adolescenti che sono impercettibili agli occhi della società. Questo è il tema che Giffoni ha adottato nel 2022 e ha scelto il Parco Archeologico di Pompei per presentare il programma del festival che si svolgerà dal 21 al 30 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno) e che coinvolgerà 5000 giffoner da 33 nazioni.

Oltre 250 ospiti, talenti nazionali e internazionali, la nuova generazione di attrici e attori, registi emergenti del cinema italiano. Oltre a quelli già annunciati, come Gary Oldman, si aggiungono, tra gli altri, Richard Madden, Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta.

A GARY OLDAMAN IL RICONOSCIMENTO PIÙ PRESTIGIOSO DEL FESTIVAL

Il 28 luglio, invece, è il grande giorno di Gary Oldman, a cui andrà il François Truffaut 2022, il riconoscimento più prestigioso del Festival. Universalmente riconosciuto come uno dei principali attori della sua generazione, Oldman ha collezionato il più alto numero di partecipazioni a film di successo rispetto a qualsiasi altro artista attivo negli ultimi vent’anni.

RICHARD MADDEN PREMIATO CON IL GIFFONI AWARD

Il 25 agosto protagonista l’attore scozzese Richard Madden, che sarà premiato con l’ambito Giffoni Award. Talentuoso e versatile sin dagli esordi della sua carriera, Madden è presto diventato un interprete di fama mondiale universalmente noto e apprezzato. Il ruolo del sergente David Budd nella miniserie Bodyguard gli è valso nel 2019 il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica. Lo ritroviamo in Rocketman, biopic sulla vita di Elton John, è Robb Stark, uno dei personaggi più conosciuti e amati della saga HBO Il Trono di Spade, e Ikaris nel film del Marvel Cinematic Universe Eternals.

