Gigante petrolio russo Lukoil chiede di fermare guerra

Il gigante russo del petrolio Lukoil ha chiesto di “porre fine rapidamente” alla guerra in

Ucraina, diventando così la prima grande compagnia nazionale ad

opporsi all’invasione del Paese da parte di Mosca.

“Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato e

sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo

di negoziazione e mezzi diplomatici”, ha affermato il consiglio

di amministrazione di Lukoïl in una nota. Dicendosi “preoccupato

per gli attuali tragici eventi in Ucraina” ed esprimendo “la sua

profonda solidarietà per tutti coloro che sono stati colpiti da

questa tragedia”, Lukoïl ha assicurato “di fare tutto il

possibile per continuare ad operare in modo stabile in tutti i

Paesi e regioni” del mondo.

