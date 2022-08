Ginnastica: Europei; Bartolini è quarto nel corpo libero

Condividi l'articolo

(ANSA) – MONACO DI BAVIERA, 21 AGO – L’azzurro Nicola

Bartolini si è piazzato al quarto posto nella finale del corpo

libero degli Europei di ginnastica artistica a Monaco. Il

campione del mondo è quindi rimasto fuori dal podio, visto che

per lui il bronzo è sfumato per appena 33 millesimi. Infatti il

ginnasta sardo ha ottenuto un punteggio complessivo di 14.300

contro il 14.433 del britannico Jake Jarman, che ha chiuso al

terzo posto dietro all’oro olimpico di Tokyo, l’israeliano Artem

Dolgopyat, oggi campione europeo con 14.966, e all’ungherese

Krisztofer Meszaros, argento con 14.600.

Ma a Bartolini non sono piaciute le valutazioni dei giudici e

ha fatto polemica dai microfoni di RaiSport. “E’ stata una gara

molto pesante, era il terzo giorno di gare – le sue parole – e

ho fatto ciò che potevo. Il nostro è uno sport bellissimo, ma

spesso non a tutti gli esercizi viene dato il giusto valore: io

penso di avere fatto meglio di altri, chi ha orecchie per

intendere intenda. È un sistema che è sbagliato, non è il primo

caso che qualcuno viene fatto fuori in maniera spudorata”. “Devo

fare i complimenti a chi è stato davanti – ha aggiunto l’azzurro

-, soprattutto a Dolgopyat, il campione olimpico. Quanto a me,

continuerò a lavorare e a fare meglio”. (ANSA).



