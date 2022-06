Ginnastica: europei ritmica, Raffaeli ai piedi del podio

Condividi l'articolo

Sofia Raffaeli chiude al quarto posto gli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv. La diciottenne marchigiana si ferma ai piedi del podio dell’All Around continentale, migliorando la sua prestazione all’Europeo di Varna dello scorso anno – la sua prima competizione da senior – in cui arrivò ottava. Il bronzo mondiale al cerchio di Kitakyushu 2021 ha condotto una gara con qualche piccola imperfezione alle clavette e al nastro, totalizzando 131.250.

L’azzurra delle Fiamme Oro è reduce da una stagione di grandi successi. Dopo il bronzo storico al nastro al Campionato iridato giapponese dello scorso anno, un bottino di medaglie collezionate durante le World Cup 2022 (4 ori e 1 argento alla Coppa del Mondo di Pesaro di inizio giugno, Raffaeli chiude il concorso generale israeliano con un po’ di amaro in bocca.

Adesso si torna alla preparazione delle finali di specialità di domani che la vedranno protagonista a cerchio, palla e clavette.

“Purtroppo non è andata come speravo – ha dichiarato Sofia Raffaeli ai microfoni della Rai – Ma ci sono ancora tre finali da disputare quindi non mi abbatto. Torno ad allenarmi e a preparare i miei esercizi in vista di domani”. La nuova regina europea è la padrona di casa, l’israeliana Daria Atamanov, oro con 136.900 punti, davanti alla bulgara Boryana Kaleyn, e all’altra bulgara in gara, la diciassettenne Stiliana Nikolova, bronzo con 131.650.



