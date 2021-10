Ginnastica: mondiali artistica; ora al cinese Zhang Boheng

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Il cinese Zhang Boheng è il nuovo

campione del mondo di ginnastica artistica maschile. Nella prova

all around al Mondiale in corso a Kitakyushu, in Giappone, il

21enne di Hunan si è guadagnato la medaglia d’oro con il totale

di 87.981 punti, battendo di soli 17 centesimi il favorito della

prova, il 20enne nipponico Daiki Hashimoto, oro ai Giochi di

Tokyo, che ha pagato a caro prezzo una caduta nell’esercizio al

cavallo e ha chiuso a 87.964 punti. Il bronzo è stato

conquistato dal 18enne russo Illia Kovtun (84.899 punti).

Domani il programma prevede la prima giornata di finali per

attrezzo. Corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per i

maschi, volteggio e parallele asimmetriche per le donne. Gli

azzurri impegnati domani saranno: Nicola Bartolini e Salvatore

Maresca, Asia D’Amato ed Elisa Iorio. (ANSA).



—

