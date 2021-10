Ginnastica: mondiali artistica; oro a russa Melnikova

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Angelina Melnikova è la nuova

campionessa del mondo di finnastica artistica. In assenza della

statunitense Simone Biles, ai mondiali di Kitakyushu, in

Giappone, protagonista è la russa che sale sul gradino più alto

del podio. La medaglia d’argento se l’aggiudica l’americana

Leanne Wong, terza l’altra statunitense, Kayla Di Cello, bronzo.

Buina la prova delle gemelle azzurre Alice e Asia D’Amato che si

sono piazzate rispettivamente all’ottavo ed al 12/o posto.

“Dopo l’Olimpiade abbiamo sgombrato la mente per farci

trovare pronte – le parole di Alice D’Amato in mixed zone – La

gara di oggi poteva andare meglio. Sono entrata tra le prime

otto al mondo ma, senza errori, avrei potuto sperare in qualche

posizione migliore. Non mi scoraggio, adesso rivolgo lo sguardo

al futuro e ai nuovi impegni internazionali”. Tante veterane e

altrettante esordienti erano presenti al campionato iridato dei

grandi attrezzi femminili. “Il livello di preparazione si è

alzato tantissimo – le parole di Asia al sito della

federginnastica – Bisogna tornare in palestra, allenarsi ancora

di più e aumentare le difficoltà degli esercizi. Adesso voglio

concentrarmi per la mia finale al volteggio di sabato, ho voglia

di riscatto”.

Durante gli allenamenti in vista dell’All-Around, la

giapponese Hitomi Hatakeda è caduta dalle parallele asimmetriche

e ha subito un infortunio preoccupante che l’ha costretta al

ritiro dalla competizione. “Eravamo lì quando si è fatta male.

Le auguriamo solo il meglio e ci auguriamo di rivederla presto

in gara”, hanno detto le due azzurre facendo un grande in bocca

al lupo alla loro collega che, nei prossimi giorni, si dovrà

sottoporre ad ulteriori accertamenti ed analisi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte