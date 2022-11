Ginnastica: Mondiali; Italia 5/a in concorso a squadra donne

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Il team azzurro formato da Martina

Maggio, Alice D’Amato, Giorgia Villa, e Manila Esposito si è

piazzato al quinto posto nella gara del concorso generale a

squadre donne dei Mondiali di ginnastica artistica a Liverpool.

Le azzurre hanno chiuso con il punteggio di 159.463, che non ha

consentito loro di replicare il bronzo di tre anni fa a

Stoccarda.

La prova è stata vinta dagli Stati Uniti con il punteggio di

166.564, davanti a Gran Bretagna, argento con 163.363, e Canada,

bronzo con 160.563. Queste tre nazionali conquistano anche la

carta olimpica per Parigi 2024. Davanti alle azzurre si è

classificato anche il Brasile, con 159.661, dietro di loro,

invece, Cina, Giappone e Francia nell’ordine.

A penalizzare le azzurre, oltre alle assenze delle infortunate

Asia D’Amato e Angela Andreoli, sono state due cadute di Maggio

e una di Alice D’Amato alle parallele, una caduta di Maggio alla

trave, una caduta di Esposito al corpo libero. Troppi errori per

poter puntare al podio. (ANSA).



