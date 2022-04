Ginnastica: World Cup; Maresca oro negli anelli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – L’inno di Mameli risuona alla Milli

Gimnastika Arena di Baku, in Azerbaigian. Salvatore Maresca ha

vinto la medaglia d’oro nella finale di specialità agli anelli,

alla World Cup di Ginnastica Artistica maschile 2022. L’agente

delle Fiamme Oro, con il punteggio di 14.800, il migliore di

giornata e uguale a quello già ottenuto in qualifica, ha battuto

il campione turco Ibrahim Colak, finito sulla piazza d’onore a

distanza di pochi centesimi, e l’azero Nikita Simonov, che

chiude il podio di casa.

La dedica di questo successo, che arriva dopo il bronzo

conquistato nella precedente tappa di Coppa del Mondo a Il

Cairo, è per il ginnasta della Nazionale azzurra dei grandi

attrezzi, Nicolò Mozzato, che ieri si è infortunato durante le

qualifiche al volteggio ed è stato costretto a tornare subito in

Italia.

A fare il tifo per l’atleta di Castellammare di Stabia

c’erano gli altri due compagni Carlo Macchini ed Edoardo De

Rosa, che domani chiuderanno il programma di gara con le

rispettive finali. Il marchigiano del Gruppo Sportivo delle

Fiamme Oro sarà impegnato alla sbarra, specialità che lo ha

visto trionfare nella World Cup in Egitto, mentre il ginnasta

della società Ares prenderà parte alla Final Eight a cavallo con

maniglie. (ANSA).



